Feste in Valpolcevera. Bagnasco: “Messa di mezzanotte in cattedrale ma il Natale è lungo”

Genova. “Non la messa di mezzanotte, perché quella sarà necessariamente in cattedrale, ma il Natale è lungo”.

L’arcivescovo di Genova, il Cardonale Angelo Bagnasco, a margine della visita ai nuovi locali del pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova, risponde positivamente all’appello, lanciato da alcuni operatori, di avere un segnale, con la celebrazione della messa di Natale nelle zone colpite dal crollo di Ponte Morandi.

“Penso proprio che si possa immaginare, dobbiamo pensare un attimo a come organizzare le cose – spiega Bagnasco – ma penso che sarà possibile trovare il modo, come ho fatto per il giorno dei defunti, quando sono voluto andare a celebrare la messa proprio sul territorio”.