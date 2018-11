Genova. Continua l’intervento diffuso di Aster sui rivi cittadini per eliminare la vegetazione in eccesso.

In questi giorni gli operatori di Aster sono intervenuti nell’alveo del rio Fegino, in via Borzoli, rimuovendo le piante infestanti nei pressi dei giardini Montecucco.

Continua così la pulizia dei torrenti per evitare ulteriori danni in occasioni di forti piogge, come purtroppo successo in passato.