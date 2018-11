Febbre da Champions League: tutto esaurito a Bologna per la Pro Recco

Recco. A Bologna è già altissima la febbre da Pro Recco: in meno di una settimana sono stati polverizzati tutti i biglietti in vendita, circa mille.

Reduci dal sold out di Sori per l’esordio casalingo con il Ferencvaros, Ivovic e compagni giocheranno in una “Carmen Longo” stracolma: la piscina olimpionica felsinea sarà il teatro del match di Champions League tra Pro Recco e Steaua Bucarest in programma mercoledì 5 dicembre alle ore 20,30.

Ha fatto centro l’iniziativa del presidente Maurizio Felugo per promuovere la pallanuoto ed alimentare la passione dei giovani atleti che potranno gustarsi una partita dal sapore internazionale.

Una serata con tante sorprese, organizzata in collaborazione con De Akker Team, gestore dell’impianto, che ha da subito accolto il desiderio della Pro Recco di portare la Champions League sotto le due torri.

I campioni d’Italia giocheranno a Bologna anche la gara di Champions League del 9 gennaio contro gli ungheresi dell’Eger: lo spettacolo raddoppia con le stelle biancocelesti!