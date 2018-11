Errore sulle tasse 2015, Toti riceve lettere di Entrate e Bankitalia: “Prima di parlare di flat-tax servirebbe un sistema fiscale che funziona”

Genova. Un cittadino italiano può arrivare a casa e ricevere una lettera dell’Agenzia delle Entrate che gli dice di pagare quanto non versato, per errore, nel 2015 con al dichiarazione dei redditi, e contemporaneamente una lettera della Banca d’Italia che invece lo rimborsa per troppe tasse pagate nello stesso anno. Può succede ma è successo, nella fattispecie, al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha colto lo spunto per improvvisare una diretta Facebook in cui si parla di fisco, politica economica del governo, Europa e cene a Bruxelles.

“Prima di parlare di flat tax e di deficit da sforare – dice Toti – bisognerebbe avere un sistema fiscale che funziona, dove non accade che dopo 3 anni, se non di più, lo Stato ti chieda di rendere conto di qualcosa su cui pensavi di avere agito correttamente, se io non fossi Giovanni Toti, ma fossi un imprenditore, domani dovrei perdere un’intera giornata per capire qualcosa di queste due lettere”. In effetti.

Secondo Toti il problema dell’attuale governo – e lo dice facendo riferimento alla cena tra il premier Conte e il presidente del parlamento europeo Junker – è che si sta concentrando su temi poco concreti. “Ha ragione chi oggi vuole aumentare spesa pubblica – afferma – ma dovrebbe farlo per finanziare investimenti in sicurezza, non per idee che non è neppure detto che servano ai cittadini, il mio timore è che se non cambiamo il codice degli appalti, la legge fallimentare o il sistema dei centri per l’impiego non ci troveremo mai ad avere un paese moderno”.