Chiavari. L’Entella non perde colpi. La quinta partita giocata dai chiavaresi termina con lo stesso esito delle quattro precedenti: la vittoria. L’incontro, che era valevole per il 3° turno, ha visto i biancocelesti opposti all’Olbia, squadra di medio-bassa classifica.

Il risultato finale è stato di 3 a 2. Avanti all’intervallo grazie al gol al 18° di Eramo, i padroni di casa sono stati raggiunti al 9° della ripresa da Ogunseye, ma sono bastati cinque minuti ai biancocelesti per tornare avanti grazie ad un rigore trasformato da Diaw. Poi, Mota Carvalho ha chiuso i conti. Nel recupero è arrivato il secondo gol dei sardi.

La cronaca. Roberto Boscaglia schiera un 4-3-1-2 con Massolo; Cleur, Pellizzer, Baroni, Germoni; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Currarino; Caturano, Diaw.

A disposizione ci sono Paroni, Belli, Zigrossi, Crialese, Mota, Di Paola, Benedetti, Icardi, Ardizzone, Petrovic, Adorjan, Martinho.

L’Olbia guidata da Guido Carboni si presenta con un 4-3-1-2 con Marson; Pinna, Iotti, Bellodi, Cotali; Penningotn, Muroni, Vallocchia; Ragatzu; Ogunseye, Ceter.

Le riserve sono Crosta, Van der Want, Pitzalis, Piredda, Pisano, Senesi, Tetteh, Biancu, Vergara, Calamai.

Arbitra Stefano Lorenzin della sezione di Castelfranco Veneto, assistito da Alessandro Colinucci (Cesena) e Andrea Torresan (Bassano del Grappa). I locali sono con la tradizionale divisa biancoceleste; ospiti in completo rosso.

L’Entella parte subito all’attacco. All’11° punizione dalla sinistra, il sinistro di Nizzetto è respinto; Paolucci mette in mezzo ma Marson fa sua la sfera.

Al 13° ci prova l’Olbia: palla da Ragatzu per Vallocchia, tiro sul fondo.

Al 14° una gran botta dalla lunga distanza di Currarino scheggia la traversa.

Al 17° il primo corner per i chiavaresi: sugli sviluppi cross di Nizzetto, Eramo al limite dell’area controlla e calcia, batendo Marson. Entella in vantaggio.

L’Olbia abbozza una reazione, senza però impensierire Massolo. Al 28°, invece, è nuovamente l’Entella a rendersi pericolosa: Diaw si muove bene sulla sinistra, si accentra e calcia col destro a girare, Marson si distende e manda in angolo.

Al 36° il primo ammonito: Ceter. Al 39° Paolucci commette fallo tattico su Ragatzu ed il secondo cartellino giallo è per lui.

L’Olbia costruisce la sua più grossa occasione al 44°: Ceter scambia con Ogunseye, poi si esibisce in una girata che termina alta di poco. Al 45° cross di Pinna per Ceter che per poco non arriva puntuale al colpo di testa.

Si recuperano due minuti. Al 47° gran tiro da trentacinque metri di Nizzetto che impegna Marson nella deviazione in angolo, giusto sul fischio di chiusura del direttore di gara.

A metà partita l’Entella è in vantaggio per 1 a 0.

Nel secondo tempo si riparte senza cambi. Al 6° una punizione guadagnata da Diaw viene calciata da Nizzetto: sul fondo.

Al 9° l’Olbia pareggia: cross in area per Ogunseye che con un colpo di testa disegna una traiettoria imparabile per Massolo.

La squadra locale non si abbatte e riprende a costruire gioco. Al 14° su un corner calciato in area da Nizzetto si accendo una mischia. Cotali atterra Caturano e per l’arbitro è calcio di rigore, oltre che cartellino giallo per il numero 23 ospite. Dal dischetto Diaw non sbaglia: 2 a 1 per l’Entella.

Al 17° Boscaglia effettua una tripla sostituzione: entrano Mota Carvalho, Belli e Adorjan; escono Caturano, Cleur e Currarino.

Tra gli ospiti al 21° Piredda e Tetteh prendono il posto di Pennington e Vallocchia. Al 25° Ardizzone sostituisce Eramo.

Al 27° un sinistro dal vertice dell’area di Nizzetto sfiora il palo. Al 28° l’Olbia perde palla in fase difensiva, Mota Carvalho ringrazia, si invola verso la porta e con un rasoterra la mette nell’angolino battendo Marson per il 3 a 1.

Al 30° una punizione dai trenta metri di Paolucci termina alta. Al 31° nell’Olbia entra Biancu per Muroni.

L’Entella difende bene senza correre rischi e al 34° va ancora al tiro con Diaw: Iotti devia in angolo. Ultimo cambio per Boscaglia, al 35°: Zigrossi per Diaw.

Al 36° azione personale di Ogunseye e conclusione di sinistro: a lato. Olbia pericolosa al 38°: Piredda calcia di potenza, Massolo devia sulla traversa e si salva.

Al 40° viene ammonito Biancu. Si annotano ancora un tiro alto di Tetteh dal limite e una parata di Marson su incornata di Adorjan.

Nel primo dei tre minuti di recupero Ogunseye va a segno, realizzando il 3 a 2. Cross dalla sinistra di Cotali, Massolo esce ma il numero 9 ospite lo batte. Poi, non accade altro.

In classifica l’Entella è già quarta e domenica 25 novembre alle ore 16,30 sarà ospite della Robur Siena.