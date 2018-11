E se il ponte Morandi lo pagasse la regina d’Inghilterra? Bucci torna sulla questione degli arretrati per la bandiera di San Giorgio

Genova. “Il ponte lo paga la regina? Se fosse vero sarebbe un grande titolo. Regina dacci le palanche”. Il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario delegato alla ricostruzione di Ponte Morandi, scherza parlando con i giornalisti ai quali ricorda che il prossimo fine settimana sarà a Londra, dove, oltre ai numerosi appuntamenti con la comunità genovese e con il Saint George club, potrebbe tornare su una delle sue battaglie, ovvero la paternità della bandiera genovese.

La “croce di San Giorgio” rossa in campo bianco era stata, infatti, adottata come bandiera per le navi inglesi nel 1200, quando innalzare il vessillo della marineria della “Superba” era una garanzia per evitare gli attacchi dei pirati.

Il primo cittadino aveva già annunciato, nel luglio scorso, che avrebbe potuto chiedere a Elisabetta II un indennizzo per i mancati pagamenti dei diritti di utilizzo del simbolo.