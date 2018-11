Dentro il carcere di Marassi pronto lo spazio “a misura di bambino”, per l’incontro con i figli dei detenuti

Genova. Questo venerdì 30 novembre alle 15e30 nel carcere di Marassi saranno inaugurati i nuovi spazi a misura di bambino dedicati all’attesa e all’incontro dei bambini con il genitore detenuto. L’incontro si svolgerà alla presenza delle istituzioni e associazioni partner del progetto. Madrina d’eccezione, Dori Ghezzi.

Si tratta del primo traguardo del progetto “La barchetta rossa e la zebra” che nasce per contrastare la povertà educativa e favorire la relazione tra figli e genitori detenuti nelle case circondariali Marassi (maschile) e Pontedecimo (femminile).

Il progetto è finanziato dal bando Prima Infanzia (0-6 anni) e approvato dall’Impresa Sociale Con i Bambini. La fondazione Francesca Rava è promotore e partner principale, il Cerchio delle relazioni ne è capofila.

Negli spazi dedicati ai bambini e, quindi, alla genitorialità in carcere, verranno messe in atto una serie di iniziative coordinate da professionisti, psicologi, educatori, assistenti sociali, a favore di questi minori e dei loro genitori detenuti, alcuni dei quali hanno lavorato nel cantiere per la riqualificazione degli spazi che accoglieranno i loro figli, grazie all’assegnazione di alcune borse lavoro.