Demolizione e ricostruzione ponte sul Polcevera, Di Lecce responsabile dell’anti-corruzione

Genova. Sarà Michele Di Lecce, ex procuratore capo di Genova, il responsabile per l’anticorruzione nei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi.

Nella delibera del commissario per la ricostruzione Marco Bucci, viene specificato che la scelta è stata fatta “in considerazione dell’elevato profilo curriculare, un collaboratore e consulente preordinato ad assicurare il rispetto del principio di legalità nell’espletamento delle procedure di competenza della Struttura commissariale e per la tenuta dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, il Prefetto di Genova e l’Autorità Nazionale per l’Anticorruzione”

Di Lecce presterà la sua opera gratuitamente.