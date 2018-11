Demolizione e ricostruzione ponte, iniziata l’apertura delle buste. Bucci: “Il 3 dicembre parte la negoziazione”

Genova. “I progetti arrivati sono più di dieci, meno di venti”. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, commissario per la ricostruzione, al termine di un incontro con i commercianti, quantifica così il numero di progetti arrivati ieri al Matitone.

“Io non li ho visti – dice – e non li vedrò fino a quando il collegio non mi darà le informazioni tecniche, il collegio ci farà una relazione sulle caratteristiche principali dei progetti e su quella base sceglieremo”.

Una volta concluso il lavoro di analisi, quindi, inizierà quello di negoziazione. “La settimana del 3 dicembre sarà la settimana della negoziazione ovviamente si comincia con un progetto ma non è detto che vada a buon fine, magari si passa a un altro la negoziazione serve proprio a questo”. Su un fatto, però, il primo cittadino non transige. “Io so che il 15 Voglio le gru sul ponte.