Demolizione e ricostruzione del Morandi, poche ore all’apertura delle buste: progetti top secret

Genova. Domani, lunedì 26 dicembre, scade il tempo per le aziende che vorranno presentare le loro idee per la demolizione e la ricostruzione di ponte Morandi. Dalle 12 in poi sarà il momento dell’apertura delle buste e se è vero che ci sono nomi pesanti ad aver già avanzato abbondantemente un interesse – il team che vedrebbe lavorare insieme Fincanteri, Italferr e Salini Impregilo – è vero anche che le sorprese potrebbero non mancare. Oggi, gli uffici della struttura commissariale, in via Di Francia, al Matitone, sono aperti per agevolare la consegna delle manifestazioni di interesse.

Una settimana di tempo, quella che il sindaco e commissario Marco Bucci ha spiegato di volersi prendere – lui ma, per meglio dire, la squadra di esperti che sarà chiamata a valutare i progetti – prima di avere chiaro quale sarà quello definitivo. Il 3 dicembre potremmo avere la risposta. Nel giro di altre due settimane, la firma del contratto e l’avvio dei lavori. Almeno da un punto di vista simbolico.

Sempre, e il dubbio è d’obbligo, che siano stati presentati progetti davvero definitivi, esecutivi, che permettano alla struttura commissariale – tra le altre cose – di rivolgersi alla procura per chiedere il dissequestro delle aree. Il dubbio, dicevamo, muove dal fatto che non si sa se chi ha presentato i piani lo ha fatto per entrambi gli interventi (buttare giù e ricostruire), inoltre le specifiche tecniche indicate con un decreto ad hoc pubblicato anche sul sito web della struttura commissariale sono piuttosto superficiali, cosa che potrebbe da un lato avvantaggiare ingegneri e architetti, ma dall’altro risultare un boomerang: che succede se i dettagli vengono fuori mano a mano che procedono i cantieri? Materiali, strumenti, personale, tempi: quale azienda non avrebbe bisogno di dati precisi per presentare un progetto esecutivo serio?

Domani scade anche il termine per i soggetti interessati a partecipare alla partita della demolizione e ricostruzione in quanto direzione e progettazione dei lavori. Ci sarà, quindi, una sorta di regista esterno a chi porterà avanti i cantieri e che ne indicherà sviluppo e cronoprogramma.