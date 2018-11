Decreto Genova, rinviato a data da destinarsi l’incontro di lunedi 26 al Teatro Govi

Genova. Rinviato “a data da destinarsi per sopraggiunti impegni”. Con una nota del Comune di Genova, a due giorni dall’appuntamento, l’evento previsto per lunedi 26 alle 18.30 al teatro Govi di Bolzaneto e atteso dagli abitanti della Valpolcevera viene cancellato.

Ecco la breve nota del Comune: “L’incontro pubblico di illustrazione del cosiddetto “Decreto Genova” al quale avrebbero partecipato il viceministro delle Infrastutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza Ponte Morandi Giovanni Toti e il sindaco di Genova e Commissario straordinario per la ricostruzione Ponte Morandi – previsto per lunedì 26 novembre alle ore 18.30 presso il Teatro Rina e Gilberto Govi a Bolzaneto – è stato rinviato a data da destinarsi per sopraggiunti impegni.