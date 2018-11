Decreto Genova, domani all’Albatros incontro pubblico con parlamentari e consiglieri M5S

Genova. Domani, domenica 25 novembre, alle 10.30 al Teatro Albatros di Certosa (Genova), i Parlamentari del MoVimento 5 Stelle Roberto Traversi, Marco Rizzone, Mattia Crucioli e Sergio Battelli presenteranno il “Decreto Genova” alla cittadinanza in un incontro aperto a tutti.

Saranno inoltre presenti la capogruppo del M5S in Consiglio Regionale Alice Salvatore e il consigliere regionale Marco De Ferrari, il capogruppo in Consiglio comunale Luca Pirondini, il consigliere comunale Stefano Giordano e la capogruppo in municipio Valpolcevera per il M5S Elisa Lanari.

L’incontro prevede la presentazione e spiegazione del “Decreto Emergenze” approvato in via definitiva il 15 novembre in Senato e un successivo dibattito aperto ai partecipanti.

Confermata anche la presenza di Pietro Piciocchi, Assessore al Bilancio della Giunta Bucci.