De Ferrari, il restyling procede: il 14 gennaio partono i lavori per gli impianti laterali

Genova. Continuano i lavori per il restyling dell’impianto della fontana di piazza De Ferrari: a gennaio partiranno i lavori per il restauro della seconda area laterale.

Ad annunciarlo al Consiglio comunale l’assessore Paolo Fanghella che ha sottolineato come la gara per affidare i lavori sia già stata fatta, mentre per l’apertura dei cantieri si è deciso di aspettare il periodo post natalizio.

L’assessore ha ricordato inoltre che i lavori sono più impegnativi del previsto, come “scoperto” durante i lavori del primo impianto, quello davanti al palazzo di Regione Liguria, per una serie di infiltrazioni che hanno imposto una progettazione più complessa.