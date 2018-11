Genova. Dal 9 dicembre Fs potenzia l’alta velocità tra l’aeroporto di Fiumicino e Genova con una nuova Freccia. Lo ha annunciato l’ad di Fs, Gianfranco Battisti, a margine della presentazione del nuovo servizio di assistenza e sicurezza per le persone del trasporto regionale delle ferrovie a Roma. Il nuovo collegamento si aggiungerà a quello già esistente con Firenze, Bologna, Venezia. Notizie più approfondite sul treno arriveranno martedì nel corso della presentazione dell’orario invernale.

Il nuovo progetto di customer care, già operativo, prevede l’utilizzo di 500 addetti (di cui 100 neoassunti) sull’intero territorio nazionale di cui una quarantina a Genova. Il lancio del nuovo servizio è avvenuto in contemporanea in nove stazioni: Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Palermo, Bologna, Genova Brignole, Venezia, Torino Porta Nuova e, appunto, Milano.

Foto 3 di 3





Saranno 23 i ferrovieri in Liguria, facilmente individuabili da un gilet rosso e tutti con adeguata preparazione professionale e linguistica, dedicati a informare e assistere i viaggiatori. Saranno dedicati all’ascolto e alla soluzione delle necessità di quelle persone, nei giorni feriali sono circa 125mila, che in Liguria si spostano per lavoro, studio e turismo con i treni regionali di Trenitalia.

A loro si aggiungono, in stazione e a bordo treno, altri 13 colleghi della protezione aziendale, preparati professionalmente per affrontare e prevenire situazioni problematiche sul fronte della security. Addetti che operano in stretto contatto con le Forze dell’Ordine alle quali è affidata in via esclusiva l’attività di prevenzione e repressione dei reati.

L’attività di assistenza è supportata da desk e box informativi dislocati nelle principali stazioni dove il personale di Trenitalia è in continuo contatto con le Sale operative regionali cui è affidata un’efficace e centralizzata gestione di ogni eventuale criticità. Con l’occasione Trenitalia prosegue il lavoro per rendere sempre più efficienti e performanti le altre attività di caring già esistenti, come le informazioni personalizzate via App, la chat telefonica, il numero verde gratuito 800 89 20 21 in caso di criticità (scioperi, interruzioni, anormalità) e l’utilizzo in casi di emergenza del personale di biglietteria.

A Genova Brignole sono intervenuti Giovanni Berrino, Assessore Trasporti Regione Liguria e Giovanna Braghieri, Direttore del Trasporto Regionale Trenitalia Liguria.