Genova. Continua la marcia del Cus Genova Basket, vincente al PalaFigoi per 70-87 contro il Pegli di coach Costa. Vittoria forse più sofferta del previsto, contro un’avversaria molto giovane e frizzante. Due punti comunque importanti che mantengono viva la corsa sulla Tarros La Spezia, capolista del campionato.

Questo il commento di coach Giovanni Pansolin: “Non è stata una bella partita. Diciamo che potrei salvare solo il risultato e una reazione che abbiamo avuto a partire dalla seconda parte del terzo quarto. Complici anche alcune assenze in quanto eravamo senza Angelo Bedini per un lutto familiare e dopo un minuto e mezzo abbiamo perso Nicola Vallefuoco perché in uno scontro fortuito con Dufour è rimasto colpito al capo e quindi ko. Sembravamo una classe che faceva un’escursione domenicale. Quasi come se per il solo fatto di scendere in campo avremmo dovuto vincere facilmente. Complimenti ai ragazzi di Pegli per averci impegnato e fatto svegliare. La sveglia che ci hanno costretti a prendere ci è servita per la reazione nel secondo tempo. A quel punto ci siamo sciolti e una volta preso il vantaggio l’abbiamo mantenuto, gestito e portato fino in fondo. Penso che in un campionato ci possa stare, quindi non ci sono particolari preoccupazioni rispetto al passo indietro fatto se lo paragoniamo alle partite precedenti. Ora testa, gambe, cuore e concentrazione a domenica per andare a giocare a Spezia una partita che sono sicuro avrà un approccio nettamente diverso rispetto a questo”.

Questo invece il commento di Marco Dufour: “Vittoria più faticosa del previsto. Bisogna fare i complimenti ai nostri avversari, sono riusciti a restare a lungo in partita. Noi non abbiamo affrontato la partita con l’atteggiamento e l’aggressività giusta e in campo si è visto”.

Il tabellino:

Basket Pegli – Cus Genova 70-87

(Parziali: 15-20; 44-40; 53-64)

Basket Pegli: Turchino, Penna 7, Zaio A. 16, Brichetto M. 14, Brichetto S., Nsesih 2, Ferro 19, Bochicchio 1, Zaio M. 11, Grillo. All. Costa.

Cus Genova: Bestagno 2, Camperi, Vallefuoco S. 4, Bianco 2, Pampuro, Dufour 33, Costacurta 15, Vallefuoco N., Zavaglio 15, Ferraro 10, Leporati 6. All. Pansolin.

Arbitri: Rigato (Rapallo) e Kulyk (Savona).