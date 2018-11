Crollo ponte Morandi, lunedì al Govi di Bolzaneto Toti, Bucci e Rixi incontrano cittadini e imprese

Genova. Il prossimo lunedì 26 novembre a Bolzaneto, in Valpolcevera, il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di ponte Morandi Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti e il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi saranno al teatro Govi per un incontro pubblico durante il quale si affronteranno i temi legati alla legge di conversione del decreto Genova.

L’annuncio, diffuso dagli amministratori pubblici attraverso i canali social ufficiali, è rivolto a cittadini e imprese colpiti, a vario titolo, dal crollo del viadotto.

Il teatro Govi può contenere qualche centinaio di persone ma non è enorme, ci si attende quindi oltre a un tutto esaurito anche qualche partecipante in piedi. I temi più caldi sono quelli degli indennizzi alle aziende e alla perimetrazione della cosiddetta zona arancione, ma si parlerà anche di viabilità e di cronoprogramma per quella che sarà la demolizione e la ricostruzione del viadotto, opera che sicuramente porterà qualche nuovo, ma inevitabile, disagio logistico per la vallata.

La Valpolcevera, all’inizio di ottobre, era stata il primo soggetto a scendere in piazza in maniera ordinata per chiedere risposte alla crisi determinata dal disastro del 14 agosto.