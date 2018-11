Corso Perrone riapre giovedì mattina, un altro collegamento per la Valpolcevera isolata dal crollo del Morandi

Genova. “Corso Perrone sarà aperta domani mattina e sarà un grosso passo avanti per la Valpolcevera”. Un po’ a sorpresa il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario per la ricostruzione di ponte Morandi, annuncia che la strada sulla sponda destra del Polcevera, che raddoppierebbe le possibilità di collegamento diretto tra la vallata e il resto della città, oltre a via 30 Giugno, sarà restituita ai cittadini nella mattina di giovedì, e non venerdì sera come inizialmente annunciato.

Il sindaco ha fornito questo “timing” a margine della inaugurazione a Bolzaneto, in via Bonghi, del nuovo sportello di prossimità del Tribunale, anch’esso creato per semplificare la vita dei cittadini della vallata.

Bucci ricorda: “Domani Corso Perrone, stamani abbiamo iniziato a demolire il cavalletto del pilone 9 del ponte e quindi tra due settimane al massimo prevedo anche la riapertura di via Perlasca”. In questo modo, se si esclude via Walter Fillak, quella che passa esattamente in zona rossa, sotto il pilone 10 del Morandi, ancora in piedi, tutte le strade della Valpolcevera saranno di nuovo praticabili.

Anche corso Perrone sarà regolata da un semaforo collegato ai sensori collegati sui monconi, come già accade per via 30 giugno.

Anche il presidente della Regione Toti conferma con un post su Facebook: