Cornigliano, rubano il portafoglio a una passante: due arresti

Genova. Hanno rubato il portafoglio dalla borsa di una donna che stava percorrendo via Cornigliano. La donna ha chiamato aiuto e sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato e arrestato i due.

Si tratta di A.Y. algerino 20enne e B.M. libico 23enne entrambi pregiudicati irregolari sul territorio Nazionale e senza fissa dimora. Saranno processati per direttissima

Predetti, sono stati sorpresi in flagranza mentre con destrezza si appropriavano di un portafogli contenuto all’interno della borsa di una genovese che stava percorrendo questa via Cornigliano. Una volta bloccati, i due malfattori sono stati accompagnati e ristretti all’interno delle camere di sicurezza di questo Comando Provinciale in attesa del Giudizio Direttissimo. L’accusa pe loro è quella di “furto aggravato in concorso ed inosservanza Leggi stranieri”.