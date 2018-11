Cimitero per animali cercasi. Comune di Genova cerca associazioni per realizzarlo e gestirlo

Genova. Nel consiglio comunale del 27 maggio 2014 era stata approvata una mozione per la realizzazione di un cimitero per animali e il 17 marzo 2015 il relativo regolamento.

Oggi Francesco De Benedictis (Noi con l’Italia) ha chiesto all’amministrazione come mai non sia stato ancora realizzato.

“Non esiste un obbligo, per il Comune, di costruire un cimitero per gli animali, anche se è un’esigenza sentita – ha risposto l’assessore Matteo Campora – Siamo favorevoli, ma non abbiamo la possibilità di realizzarlo noi. Pertanto rivolgiamo un invito alle associazioni animaliste a mettersi in contatto con il Comune, che è disponibile ad accompagnarle nella realizzazione, ma non nella gestione»