Cielo sereno ma è arrivato il freddo, martedì primi fiocchi di neve in Liguria

Genova. Sull’Europa è in atto un deciso cambio circolatorio in grado di apportare una fase di stampo invernale su gran parte del continente a iniziare dai settori orientali. Tale circolazione influenzerà il clima anche sulla nostra regione, che vivrà un periodo decisamente più freddo e piuttosto ventoso. Così spiegano i previsori del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 18 novembre, qualche addensamento al mattino, limitato ai versanti padani, in particolare su Alpi marittime e vallate. Altrove sereno, soleggiato. Così per tutta la giornata. Attenzione per venti forti con raffiche sino a burrasca sul golfo e zone esposte dei settori centro-occidentali. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Le temperature sono in ulteriore calo, comprese sulla costa tra 5 e 13 gradi, nell’interno minime sotto zero e massime sui 10 gradi.

Lunedì 19 novembre variabilità con nubi sparse alternate a schiarite su tutta la regione. Addensamenti più compatti e diffusi saranno presenti tra i rilievi e i versanti padani, mentre schiarite più ampie prediligeranno le coste. Generale aumento della nuvolosità in serata. I venti si attenuano leggermente, pur rimanendo localmente forti, specie sul golfo centro occidentale e zone esposte. Nuovo rinforzo in serata. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore calo.

Martedì 20 possibile nuvolosità diffusa con qualche precipitazione, che potrà risultare nevosa a bassa quota. Clima freddo e ventoso.