Centro storico, ancora un arresto per spaccio. L’intervento della polizia in zona Prè

Genova. La Polizia di Stato ha tratto in arresto ieri sera un cittadino nigeriano di 20 anni, senza fissa dimora, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, durante un servizio antidroga a disposizione del Commissariato Prè, hanno deciso di effettuare un servizio a piedi nel cuore dei vicoli per controllare i vari movimenti sospetti.

Ed infatti poco dopo hanno notato il 20enne confabulare con alcuni ragazzi. Il giovane, dopo aver dato un’occhiata in giro, ha ceduto un involucro di colore nero ad un acquirente. A quel punto gli operatori lo hanno bloccato.

Il pusher è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana, di 1 grammo di hashish e di 40 euro in banconote di piccolo taglio. Il 20enne, con precedenti specifici, irregolare e con a carico un Divieto di Dimora in Genova, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.