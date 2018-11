Genova. Sesta giornata per la Serie D femminile di pallavolo nel girone B: netta la posizione di testa dell’Avis Casarza Ligure, che è imbattuta e ha cinque lunghezze sulla Subaru Olympia volley, che ha però una gara in meno.

Le prime della classe si sono aggiudicate i tre punti in casa dell’Albaro volley: in Darsena il risultato è stato 3-1 per le ospiti. Stesso punteggio, ma casalingo, per la Subaru, che ha sconfitto il Volley Genova.

Il Podenzana volley conquista la quarta posizione della serie vincendo per 3-1 contro la Lunezia volley, che rimane così a sei punti nei piani bassi del girone. Vittoria casalinga, per 3-0, anche per il Paladonbosco pallavolo Genova, che sconfitto nettamente la Normac, mai davvero in partita.

Vittoria in trasferta, infine, per il Santa Sabina, che ha conquistato i tre punti a La Spezia contro la Elsel, ferma al palo a zero punti.