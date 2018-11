Genova. C’è a chi piace, e a chi no. Ma non si può non dire che il colpo d’occhio sia notevole. E’ stata innalzata, come da programma, questa mattina la statua di Raffaele De Ferrari, duca di Galliera, monumento in bronzo alto 6 metri, ricollocato in fondo a via Corsica, lato mare. Tenendo conto anche del basamento, l’altezza della statua sarà di 13 metri.

Una collocazione simbolica, il duca torna a vedere il porto è, soprattutto, quella diga foranea che fece edificare stanziando, a fine ottocento, circa 20 milioni di lire, ma che ha destato, comunque, qualche malumore, visto che la posizione, al centro della strada, riduce la visibilità degli automobilisti.

A festeggiare, invece, sarà “A Compagna”, l’associazione della tradizione genovese che aveva fortemente sostenuto la ricollocazione del monumento di De Ferrari che per lungo tempo era stato lasciato dormiente nel magazzino comunale di Bolzaneto e che, mettendola tra le richieste al comune per ben quattro anni durante la cerimonia del Confeugo.