Canottaggio, campionati singolo e due: doppio titolo per il Rowing club

Genova. Sulla lunga distanza, a San Giorgio di Nogaro (Udine), sono andati in scena nel week end i Campionati italiani in singolo e due senza, programma dalla all’ultima tappa del circuito tricolore in quattro di coppia e otto. Sul bacino remiero friulano dell’Ausa Corno, si sono confrontati 554 atleti. All’evento hanno preso parte anche gli atleti dei team genovesi di canottaggio.

Domenica da incorniciare per il Rowing club genovese, protagonista grazie alla firma messa su due titoli italiani e a due argenti. Netta affermazione per il 2 senza Junior di Maria Ludovica Costa e Lucia Rebuffo. Il distacco inflitto a Garda Salò e Saturnia è severissimo. Nel 2 senza pesi leggeri bell’affermazione anche per Giacomo Costa e Leonardo Bava, bravi a sconfiggere Saturnia e Canottieri Mestre. Secondo posto, invece, per il 2 senza leggero femminile (Ludovica D’epifanio, Sofia Tanghetti), dove a vincere è la praese Bianca Laura Pelloni con la maglia del CC Saturnia assieme alla compagna Beatrice Millo, e per il singolista leggero Francesco Squadrone, autore di un’ottima performance inferiore solo a quella del poliziotto azzurro Martino Goretti.

Alice Ramella conquista la seconda posizione nel singolo Ragazzi con i colori della Canottieri Santo Stefano al Mare. Meno di tre secondi al traguardo la separano, dopo 30 minuti di gara, da Flora Chersi (SN Pullino).

L’Elpis Genova raggiunge il bronzo nel singolo Senior grazie alla prestazione di Federico Garibaldi, battuto soltanto dal singolista azzurro Simone Martini (Can. Padova) e da Luca Lovisolo (SC Cerea). Terzi, nel 4 di coppia Cadetti, Matteo Silvatici, Giorgio Cogliolo ed Emanuele Feasi con Nicola Speziani (Volontari Garda).

Vittoria, nel 4 di coppia Master 43-54 per l’equipaggio misto Elpis (Andrea Crivello, Davide Scionico)-Volontari Garda-The Core. Secondo Matteo Memoli (Elpis Genova) nell’otto over 54.