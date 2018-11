Campo ligure, francese in pellegrinaggio verso Assisi si perde nei boschi: ritrovato

Genova. Storia a lieto fine per un disperso sulle colline liguri. Un fedele di nazionalità francese in pellegrinaggio verso Assisi, percorrendo il sentiero che va Tiglieto verso Campo Ligure, si è perso a causa della nebbia.

I pompieri, allertati dal 112 hanno messo in moto la catena dei soccorsi.

La prima mossa della centrale operativa VF è stata contattare il disperso per tranquillizzarlo e farsi inviare, tramite WhatsApp, le coordinate di dove si trovava. Nel frattempo la squadra di Multedo era stata messa in strada verso Campo Ligure. Allertati anche carabinieri e soccorso Alpino.

Poco dopo le 18, grazie alla posizione individuata sulla mappa dei sentieri dai vigili del fuoco, i carabinieri hanno intercettato il disperso e lo hanno condotto alla meta che si era prefissato per la giornata, per l’appunto Campo Ligure.