Secondo ko consecutivo per le Genoa Women alle quali manca ancora la vittoria dopo 5 giornate durante le quali sono arrivati tre pareggi e due sconfitte. Ad Empoli contro le neopromosse ragazze in azzurro, la gara è di quelle aperte e toscane e liguri si affrontano a visto aperto.

Empoli subito pericoloso con Prugna che di testa gira in porta trovando Pignagnoli pronta. Le ragazze di casa passano al 26° con Papaleo, ben servita da Acuti dopo una discesa sulla fascia e un cross al centro che l’attaccante con il numero 10 non deve far altro che spingere in porta. Le rossoblù, però reagiscono subito e un minuto dopo pareggiano con Cama che scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Vicenzi. Si arriva al 38° quando Giuffra ribalta tutto con una bella azione personale con un doppio dribbling che le consente di presentarsi tutta sola davanti a Vicenzi e a battere l’estremo difensore locale.

Nella ripresa le locali prendono il pallino del gioco e stringono d’assedio le genoane che soffrono, ma tengono almeno fino al 52° quando Acuti interviene su un cross dalla fascia. L’Empoli prende coraggio e il Genoa sbanda finché al 66° Papaleo è rapace sulla corta respinta della difesa genovese ed è 3-2. Le rossoblù non riescono più a ripartire e gettano alle ortiche una gara che sembrava potessero portare a casa.

Cadono anche le Campomorone Ladies che a Pinerolo subiscono le reti di Magnarini e Gilli, poi Bargi prova far ripartire le sue compagne, ma la partita scorre via con poco gioco e con le biancoblù che denotano un ritmo piuttosto basso rispetto alle scorse settimane. Peccato anche per la classifica con le campomoronesi che scivolano al settimo posto.

Clicca qui per consultare risultati e classifica della Serie C.