Brignole, camion si incastro sotto fornice ferroviario di via Canevari. Riaperto il tunnel, situazione verso la normalità

Genova. Dopo diverse ore di lavori e di verifiche, è stato riaperto in entrambe le direzioni il tunnel di via Canevari, a Brignole, interessato questa mattina da un incidente di un camion.

Il mezzo pesante che trasportava mezzo d’opera, aveva urtato la struttura del fornice ferroviario tra via Canevari e Brignole. Sul posto giunto immediatamente personale Polizia Locale di zona e squadra Vigili del Fuoco per verifica della struttura.

In tutta la zona si sono verificati disagi anche per il servizio di trasporto pubblico, il cui snodo di Brignole è vicinissimo al luogo dell’incidente. Tunnel Canevari lato levante direzione monte è stato temporaneamente chiuso per consentire la verifica della struttura a seguito dell’urto con il mezzo pesante. Alle 11,30 circa le operazioni si sono concluse: la normalità sta lentamente tornando per lo snodo viario urbano.