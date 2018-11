Boccia (Confindustria): “Sui tempi della ricostruzione di Ponte Morandi ci giochiamo la credibilità del Paese”

Genova. ”Questa non è una questione dei genovesi, è una grande questione italiana. A Genova ci giochiamo la credibilità del paese in relazione a quanto tempo realizziamo il ponte”. Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine dell’assemblea di Confindustria che si è svolta nel capannone di Ansaldo in porto, ha parlato dell’importanza del progetto di ricostruzione del capoluogo ligure.

“Si sta molto dibattendo sulle colpe e sulle ansie, poco sui tempi – afferma – penso che la politica debba trovare soluzioni, non colpe, il commissario deve scegliere l’opera migliore nell’interesse dell’Italia e di Genova chiaramente”, ha poi detto Boccia a chi chiedeva se debba essere scelto un progetto italiano. “Valuterà il commissario. Il punto è fare quanto prima il ponte e cominciare a dare un messaggio al mondo”.

Boccia ha parlato anche di turismo. “Genova ha bisogno di attrarre, la città è bellissima, mentre si lavora per fare quanto prima il ponte occorre dare una percezione giusta della città, ha avuto un disastro ma è una città che reagisce”.

Il presidente di Confindustria ha quindi proposto agli industriali associati presenti di intervenire a loro volta: “Inviteremo tutte le nostre aziende associate a comprare un biglietto unico per vedere Palazzo Ducale e l’Acquario di Genova, e invitare i loro collaboratori e loro clienti a venire a Genova” ha detto a margine dell’assemblea.