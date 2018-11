Genova. Al Palacarim di Rimini, ieri, domenica 18 novembre, si è giocata la partita valevole per la seconda giornata di campionato di Serie B Fipic di basket in carrozzina.

La squadra locale ha ospitato il BIC Genova, che era in cerca di una vittoria nonostante la lunga e faticosa trasferta. I ragazzi liguri sono stati freddi e concreti mettendo subito in chiaro le gerarchie tra le due squadre. Primo e secondo quarto che non lasciano spazio ad altre interpretazioni: 8-21 e 4-22 i parziali.

Partita praticamente chiusa a metà gara e gestita fino alla fine con buone iniziative ed individualità dei genovesi guidati da coach Amasio. Rimini nel terzo e quarto tempo dimostra comunque carattere e non molla il colpo, giocando bene e vincendo di uno il penultimo parziale, ma non basta per intimorire gli ospiti.

Due punti importanti per il BIC Genova che riprenderà la preparazione a Chiavari per affrontare la prima partita casalinga che si giocherà sabato 24 novembre alle ore 18 contro Torino, proprio al Centro Acquarone.

Il tabellino:

Anmil Sport Italia Rimini – BIC Genova 36-71

(Parziali: 8-21, 4-22, 16-15, 8-13)

Anmil Sport Italia Rimini: Gardini 6, Bonato, 10, Martinini 3, Raik 2, Storoni 2, De Gregorio 4, Acquarelli 9

BIC Genova: Amasio 29, Tomasi 14, Carbone 7, Fiorino 6, Gianelli 2, Puppo 7, Valli 6.