BIC Genova, la partita di campionato contro Brescia ed un concerto gospel

Chiavari. Dopo le vittorie contro Rimini e Torino, il Basket In Carrozzina Genova ospiterà Brescia nella gara interna di domani, sabato 1 dicembre alle ore 18, presso il Centro Benedetto Acquarone di Chiavari in via San Pio X 26.

Con il secondo posto in classifica, Genova ha l’obbligo di battere Brescia per staccare le inseguitrici e rimanere a minima distanza da Parma, che non può permettersi distrazioni. Quarta giornata di campionato che vede, quali altre sfide del girone A, Parma contro Seregno e Rimini contro Torino.

Il BIC Genova, al termine dell’incontro, sarà presente ad una grande iniziativa firmata Panathlon Genova Levante. Alle ore 21 di sabato 1 dicembre, presso la chiesa Santa Maria del Prato in piazza Leopardi a Genova Albaro, il maestro Daniele Rosace dirigerà il coro By&By Gospel Singer.

Lo spettacolo di beneficenza ad ingresso libero sarà l’occasione per una raccolta fondi che verrà devoluta al BIC Genova ed alle sue attività protagoniste a Genova insieme al Panathlon Genova Levante. All’interno del concerto spazio anche alla presentazione ufficiale delle squadre di basket e calcio del BIC Genova e ai ragazzi del basket in carrozzina.

L’invito per tutti gli sportivi e per gli amanti della musica è quindi per domani, sabato 1 dicembre.