Chiavari. Terza giornata di campionato di Serie B Fipic. Il BIC Genova batte l’HB Torino 61-40, dimostrando di essere una squadra solida e ben organizzata.

L’ottima preparazione fisica dei genovesi è dimostrata anche in questa partita dai primi due quarti, giocati ad altissima intensità. I parziali, 17-8 e 16-6 per i padroni di casa, fanno capire a Torino che quando si arriva a Chiavari non basta solo la buona volontà per sperare di fare risultato.

Il BIC Genova non cede neanche nel terzo quarto, lasciando agli ospiti solamente l’ultimo, di consolazione. Grazie alla seconda vittoria consecutiva il team genovese si riporta nei piani alti della classifica, inseguendo a ruota Parma, che non molla il colpo e va a vincere contro un Brescia che sabato 3 dicembre verrà a Chiavari per l’ennesima battaglia.

Il tabellino:

BIC Genova – HB Torino Uicep 61-40

(Parziali: 17-8, 16-6, 17-15, 10-12)

BIC Genova: Amasio 34, Serio 18, Tomasi, Carbone, Fiorino 2, Puppo 6, Valli, Federici.

HB Torino Uicep: Rocca 4, Martini, Sansò 4, Piscitello 9, Cianci, Dai 6, Lui 4, Longo 14.