Ancora un ko per le Genoa Women che non riescono a far valere il fattore campo con le Lady Granata Cittadella e vengono battute con una rete giunta a 3’ dal termine. Sesto turno in Serie B che vede le rossoblù andare sotto già all’11° con Yeboaa, scatenata nel primo tempo. L’attaccante patavina si libera e la mette nell’angolino basso dove Pignagnoli non può far nulla. Poco dopo arriverebbe il raddoppio veneto, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Le liguri sono timide, ma alla prima, vera occasione colpiscono: a segno va la giovanissima Licco, appena arrivata dalla Primavera che è implacabile e fredda nel battere Toniolo. Sono, però le ospiti a fare gioco anche nel secondo tempo per quanto non vi siano occasioni salienti da registrare. Almeno fino all’87° quando su calcio di punizione Kastrati beffa l’estremo difensore genovese che non può nulla sulla pennellata dell’attaccante veneta.

Torna a vincere invece il gruppo biancoblù delle Campomorone Ladies che si impone nettamente sul Romagnano per 3-0. Chiara la supremazia genovese sulle piemontesi che consente alle ragazze allenate da mister Pampolini di passare fra le mura amiche grazie ancora una volta ad una straripante Bargi, Woman off the match. Ora le campomoronesi si ergono al sesto posto tornando in zone di classifica più tranquille in una classifica che vede la possibilità di puntare, al momento, anche al terzo posto.

Nel prossimo turno le biancoblù si esibiranno proprio contro una diretta concorrente, il Real Meda, che attualmente è sopra di un solo punto rispetto alle liguri. Per le Genoa Women invece è tempo, si spera, di riscatto. Le rossoblù saranno di scena a Roma contro le Decimoquarto attualmente ultime a zero punti.

