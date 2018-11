Auxilium Genova d’argento nella terza prova di Serie B

Genova. Splendido argento per la Pgs Auxilium alla terza prova di Serie B. Nel fine settimana appena trascorso il palazzetto di Fabriano, nelle Marche, ha ospitato la penultima gara di campionato, solitamente la più dura in quanto tutte le dieci società partecipanti sono chiamate a presentare la terza formazione che deve essere differente rispetto alle prove precedenti.

Dopo il terzo posto di Desio la squadra ha lavorato molto per ritrovare la giusta concentrazione ed affrontare al meglio questo incontro, decisivo per guadagnare abbastanza punti in classifica da rimanere in zona promozione. Il corpo libero è nuovamente affidato all’esecuzione di Alice Taglietti. Buon esordio all’attrezzo fune per Giada Scognamillo che presenta anche l’esercizio alla palla. La compagna Ilaria Puglia regala alla squadra i due punteggi più alti al cerchio e alle clavette. Infine Nicole Parisi chiude il giro di gara con il nastro portando l’Auxilium sul secondo gradino del podio. A completare la squadra Selene De Vito, Salomè Pontanari, Siria Cella e Giulia Segatori.

Siria e Giulia, attualmente in preparazione al Centro Tecnico di Fabriano e rappresentanti della squadra nazionale Junior, si sono esibite per la prima volta presentando una delle nuove composizioni ai cinque cerchi che porteranno in una pedana europea nei prossimi mesi. Il lavoro proseguirà per altre tre settimane in vista della finale decisiva in programma a Sansepolcro domenica 16 dicembre.