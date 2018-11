Autostrada, no pedaggio tra Arenzano e Genova Pra’. Esenzione dalle 19 di oggi per sei settimane

Genova. “Per dare un contributo alle comunita’ locali, fortemente penalizzate dalla chiusura dell’Aurelia avvenuta il 26 novembre scorso nel tratto corrispondente, Autostrade per l’Italia ha deciso di liberalizzare, per le sei settimane necessarie al completamento della riparazione da parte del Comune di Genova, la tratta della A10 tra il casello di Arenzano e quello di Genova Pra’, e viceversa. A partire dalle ore 19.00 di oggi, tutti coloro i quali entreranno e usciranno in autostrada dai due caselli citati non pagheranno alcun pedaggio su tale tratta”.

E’ quanto si legge in una nota dell’azienda. L’iniziativa, sottolinea il comunicato, “e’ stata condivisa nel corso di un incontro tra l’ad Giovanni Castellucci e il sindaco Marco Bucci e proseguira’ fino al momento in cui non sara’ nuovamente percorribile il tratto corrispondente dell’Aurelia.

Per usufruire dell’esenzione, sara’ sufficiente inserire al casello in uscita il biglietto ritirato all’ingresso della tratta e la sbarra si aprira’ automaticamente. Non cambia nulla invece per i possessori di Telepass, a cui non verra’ addebitato alcun importo per la tratta percorsa”