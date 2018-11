Auto ribaltata in lungomare Canepa, conducente non grave

Genova. Si è ribaltato con l’auto in una curva, per cause ancora da accertare, all’altezza dell’elicoidale in lungomare Canepa direzione casello autostradale.

Un uomo di 38 anni è stato soccorso dal 118 e, per fortuna, il trauma riportato non era da codice rosso, ma se l’è cavata con un codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale che sta facendo i rilievi del caso e regolarizzando il traffico, vista l’inevitabile coda che si è formata dopo l’incidente.