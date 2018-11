Genova. Incidente stradale in galleria, sull’autostrada A10 tra Arenzano e Cogoleto, nel primo pomeriggio di oggi.

Poco dopo le 14 i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti per un violento tamponamento tra un’auto e un furgone che era fermo a bordo strada per un guasto meccanico.

Foto 2 di 2



Nonostante le condizioni pessime dei veicoli, quasi distrutti, i conducenti hanno riportato solo ferite lievi. Uno dei due ha rifiutato le cure mediche, l’altro è stato portato al Galliera per dinamica, ma non è in gravi condizioni.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa una quindicina di minuti.