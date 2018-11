Attacco del M5S all’ad di Autostrade, Salvatore: “Castellucci non ha chiesto scusa a Genova, a quando le dimissioni?

Genova. “Le dimissioni dell’Ad di Aspi Castellucci sono attese da tempo, eppure non sono ancora state formalmente presentate”, ha dichiarato la capogruppo M5S in Regione Alice Salvatore nel giorno dell’interrogatorio dell’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia.

“Attendiamo da tempo questo gesto, che riteniamo doveroso e fin troppo rimandato. Non solo non si è ancora dimesso, ma Genova e la Liguria stanno ancora aspettando un altro gesto: le scuse dell’amministratore per l’immane tragedia che si è abbattuta su Genova. Un dramma che prima ha stroncato la vita di 43 persone e che poi ha messo in ginocchio un’intera città e la sua regione. Chiedere scusa non comprometterebbe la sua posizione: sulle colpe deciderà la Magistratura”, continua Salvatore.

Che conclude: “Fa specie sapere che Castellucci, arrivato questa mattina a Genova per l’interrogatorio in tribunale, abbia chiesto ai giudici di poterlo fare in un luogo appartato. Richiesta che i PM hanno giustamente negato: era suo dovere rispondere delle azioni della Società che rappresenta nei luoghi dove si amministra la Giustizia. In Tribunale, non in luogo appartato e lontano dagli occhi della stampa e dei genovesi”.