Aspi sui risarcimenti alle imprese: “Coprono periodo natalizio senza tener conto dei miglioramenti alla viabilità”

Genova. Sono 343 i contributi economici erogati da Aspi dopo lo sportello attivato negli scorsi giorni alle scuole Caffaro di Certosa ad altrettante imprese, commercianti e artigiani, le cui attività insistono all’interno della cosiddetta zona Arancione di Genova.

Lo rende noto la stessa Autostrade per l’Italia che di fatto ribadisce quello che era stato già spiegato da Genova24 in questo articolo: “Le somme erogate non solo coprono le perdite registrate ad oggi, ma anticipano i mancati guadagni delle imprese locali fino al prossimo 15 febbraio 2019, tenendo conto dell’andamento delle vendite nel periodo natalizio e senza considerare i progressivi miglioramenti di traffico che si verificheranno grazie agli interventi sulla viabilità della zona. Il 100% delle richieste presentate sono state accolte e la totalità dei contributi sarà versata entro venerdì 23 novembre. Già da lunedì 26 saremo nuovamente presenti in via Gaz per proseguire questa attività di supporto incontrando altre imprese (ne prevediamo circa un centinaio) ed in ogni caso non ce ne andremo finché non avremo incontrato ed aiutato tutti i titolari” ha dichiarato Massimo Iossa, dirigente di Autostrade per l’Italia e responsabile dell’attività di supporto alle imprese.

Le cifre ricalcano quelle già assegnate in prima tranche e variano da circa 3 a circa 12 mila euro. Per molti commercianti e per i comitato zona arancione ponte Morandi, nei calcoli non viene assolutamente tenuto conto della specificità del periodo natalizio. Non solo. Nella stessa nota Autostrade rende esplicito quello che era il dubbio venuto anche ad alcuni legali: “Attraverso tre giorni di colloqui e incontri i funzionari di Autostrade per l’Italia hanno ascoltato con grande attenzione imprenditori, commercianti e artigiani per determinare l’entità di ogni singolo contributo erogato, prendendo come base le auto-dichiarazioni fornite dagli interessati e andando a coprire interamente le perdite registrate a seguito del crollo”. Ciò significa che sarà difficile poter vantare nuovi crediti economici dopo aver accettato il secondo step di contributo