Ancora vento, via 30 Giugno di nuovo chiusa (e riaperta). Code tra Sampierdarena e Cornigliano

Genova. Mattinata difficile per il traffico del ponente e della Valpolcevera, quella di oggi. Sulla strada 30 Giugno, un nuovo allarme dei sensori, ha disposto la chiusura intorno alle 8e30 e riaperta dopo un’ora circa. Per tutta la notte, tra le 2 e le 6, per lo stesso motivo, la via sulla sponda destra del Polcevera era stata off limits. E non è escluso che, sempre a causa del vento e quindi dello spostamento di alcuni sensori, si verifichino altre chiusure nel corso della giornata.

Traffico intenso, stamani, anche sulle strade di scorrimento rapido tra Sampierdarena e il ponente. Coda sulla Guido Rossa tra San Giovanni d’Acri e piazza Savio, a Cornigliano.

Rallentamenti anche in Lungomare Canepa in direzione del centro città.