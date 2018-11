Anche a Portofino arriva l’albero di Natale, con tanto di sponsor

Genova. E’ sbarcato questa mattina a bordo di un grosso camion trasportato dal traghetto “Ichnusa” l’albero di Natale che da sabato 8 dicembre – dopo l’accensione – illuminerà la Piazzetta di Portofino.

Si tratta di un abete alto circa 13 metri che l’azienda Arbre Magique​ ha deciso di donare insieme ad altri tre alberi – più due consegnati alla cura di don Alessandro Giosso – che da oggi in poi regaleranno al borgo un’originale atmosfera natalizia.

“Come sempre è un momento importante – ha detto il sindaco Matteo Viacava che ha diretto come sempre le operazioni – ma questa volta lo è ancora di più. Siamo felici”. Anche Margherita Gimelli, consigliera al Commercio e insieme al primo cittadino Viacava impegnata quotidianamente nell’emergenza ribadisce: “Sono felice, vedere arrivare l’albero è un’emozione per davvero; Portofino non hai mai perso la sua magia e l’arrivo dell’albero in perfetto orario, senza un giorno di ritardo, ne è la prova”.

Durante il viaggio di ritorno, infine, la “Ichnusa” ha trasportato le ultime auto rimaste nell’autosilo sgomberando del tutto il park coperto in piazza della Libertà.