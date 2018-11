Amt, maxi verifica intensiva: 5 mila controlli in un giorno, con 413 sanzioni

Genova. 90 Verificatori Titoli di Viaggio in azione oggi per un’operazione di controllo mai organizzata prima. Quattro diversi punti della città battuti a tappeto dal personale AMT in contemporanea alla mattina e al pomeriggio con squadre allargate di VTV e una serie diversificata di attività di controllo a bordo bus.

È questo l’aspetto innovativo della verifica intensiva che si è svolta ieri: il numero più elevato di VTV mai messo in campo in contemporanea per un’azione caratterizzata da un alto contenuto di visibilità.

L’obiettivo è rafforzare la presenza e la visibilità del controllo compattando in un giorno solo tutte le cinque diverse metodologie praticate da AMT per il contrasto all’evasione, vale a dire: verifica ordinaria, in borghese, mirata, intensiva e ad alta visibilità.

La mattinata è cominciata, infatti, con due verifiche intensive in centro e a levante: a essere passate al setaccio sono state le fermate di via Roma e le due di corso Buenos Aires all’altezza di Corte Lambruschini.

Nel pomeriggio altri gruppi allargati di VTV hanno controllato, con due verifiche intensive, la fermata di piazza Acquaverde a Principe e la fermata di via Cantore all’incrocio con piazza Montano in direzione centro.

In contemporanea a queste azioni, sono state organizzate altre verifiche mirate e in borghese che hanno interessato sia la metropolitana che altri assi di collegamento bus.

“Ancora una volta vogliamo testimoniare ai cittadini genovesi il nostro impegno per il contrasto all’evasione – ha sottolineato Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT, che ha partecipato ai due momenti di verifica – Azioni combinate come quelle di oggi, ad alta visibilità, ci consentono di dimensionare correttamente il fenomeno e di dimostrare la nostra presenza sul territorio. Ci tengo comunque a ricordare che tutti i giorni oltre 40 persone portano avanti con impegno il regolare e quotidiano controllo. I risultati che stiamo ottenendo ci confortano degli sforzi fatti”.

Il Vicesindaco Stefano Balleari, intervenuto alla verifica intensiva in via Roma, ha dichiarato: “Sono molto fiero e contento dell’impegno che AMT sta mettendo per contrastare l’odioso fenomeno dell’evasione. È mio impegno personale, e dell’intera Amministrazione, far sì che i tanti cittadini genovesi che pagano regolarmente il biglietto possano trovare soddisfazione da una lotta all’evasione tariffaria continua ed efficace, quale quella che AMT sta portando avanti”.

Al termine delle quattro verifiche intensive il dato complessivo è di 5.466 passeggeri controllati, per un totale di 413 sanzioni, pari a un tasso di evasione del 7,5%.