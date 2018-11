Alla Genova Smart Week a palazzo Tursi la tragedia Morandi case history di resilienza

Genova. Entra nel vivo la Genova Smart Week, la settimana di appuntamenti promossa dall’associazione Genova Smart City, dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria con il supporto di Clickutility. Decine di appuntamenti per parlare di tecnologie al servizio delle città.

“Siamo alla quarta edizione – ha detto, aprendo i lavori a palazzo Tursi, l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova Giancarlo Vinacci – e siamo in contatto con Barcellona per prenderla a modello per fare diventare la Smart Week, in futuro, una vera fiera con stand in tutta la città”. Uno dei temi di quest’anno è quello della resilienza. “Che non deve avere più un’accezione negativa facendo pensare solo ai disastri – ha affermato il sindaco Marco Bucci – resilienza è invece un concetto positivo, significa essere robusti, io vorrei che si sottolineasse la capacità di far fronte a tutte le sfide in maniera costruttiva e positiva, da un problema si costruisce un’opportunità, e quando parliamo di smart week parliamo di come la tecnologia, mezzo e non fine, ci può aiutare”. Oggi in programma la tavola rotonda “partnership pubblico e privato per lo sviluppo della città resiliente” che vedrà coinvolte istituzioni e aziende. “Stiamo studiando il caso Genova dopo il Morandi con le protezioni civili di altre città – racconta Vinacci – per capire come imparare da questa esperienza”.

Nel pomeriggio, si avvieranno i lavori per la Strategia Genova@Resiliente con TRE tavoli di lavoro: Asset GREY – Sviluppo delle Infrastrutture, reti, comunicazioni; Asset GREEN – Adattamento ai cambiamenti climatici e rigenerazione urbana; Asset SOFT – Impatti economici, Community/Imprese che avranno l’obiettivo di definire una strategia condivisa e strumenti per prevenire, limitare i danni e potenziare il tessuto urbano, economico e sociale di Genova.

Sempre nel pomeriggio, a Palazzo della Borsa si svolgerà la finale della SMARTcup Liguria a cura di Filse, Regione Liguria e Liguria International che decreterà le tre startup che concorreranno alla finale nazionale del Premio nazionale innovazione promosso da PNI Cube.

La giornata di MERCOLEDÌ 21 sarà dedicata ai quartieri e agli edifici intelligenti con la sessione SMART DISTRICT&BUILDING che analizzerà le soluzioni innovative a oggi disponibili – connessione a banda larga, ICT, IoT, automazione, sensoristica big data, sicurezza informatica, software di monitoraggio e sistemi avanzati di storage – sottolineando quanto un’integrazione armonica delle tecnologie nella gestione e nell’erogazione dei servizi pubblici necessari alla vita cittadina sia il presupposto fondamentale per una smart city.

Sempre mercoledì, prenderà l’avvio SMAU GENOVA, la tappa del roadshow di Smau in Italia dedicato al tema dell’OPEN INNOVATION e finalizzato a portare l’innovazione in giro per l’Italia. Un fitto calendario di SMAU Live Show (aperti al pubblico) e di tavoli di lavoro tematici (a porte chiuse) animeranno tutto il giorno la Sala delle Grida e la Sala del Telegrafo a Palazzo della Borsa