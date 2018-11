All families pride: sabato famiglie arcobaleno in piazza contro le “scelte ideologiche” di palazzo Tursi

Genova. “Il sindaco Marco Bucci non vuole vedere la realtà dei fatti: esiste una bambina, che ha poco più di un anno, nata grazie al desiderio di diventare mamme di due donne che si amano. Negare il riconoscimento di una delle due donne come genitrice non cambierà nulla di questa realtà se non nel rendere più difficile la vita della bambina”. Così il coordinamento Liguria Rainbow spiega perché le famiglie arcobaleno saranno in piazza sabato 1 dicembre per difendere i diritti di tutte le famiglie.

La manifestazione arriva dopo la decisione del Comune di Genova di fare ricorso (tecnicamente si parta di ‘reclamo’ contro il provvedimento del Tribunale di Genova che ha riconosciuto la maternità ad entrambe le mamme.

Se l’assessore comunale ai servizi civici Matteo Campora ha ribadito nei giorni scorso che non si tratta di un ricorso fatto per ragioni ideologiche, il coordinamento la pensa diversamente e parla di “ennesima scelta ideologica della nostra amministrazione dove questa volta a farne le spese sono i bambini e le bambine”.

L’appuntamento per sabato è alle 15 in piazza della Meridiana con l’invito a portare “giochi rumorosi”. Probabile che la manifestazione si trasformi in corteo per le vie del centro.

Domani intanto una delegazione del coordinamento sarà a palazzo Tursi dove dovrebbe essere calendarizzato un articolo 54 proprio per conoscere le ragioni del ‘reclamo’ del Comune di Genova