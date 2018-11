Alberti per il futuro, gli M5S piantano 20 roverelle al parco del Peralto

Genova. In occasione della IV edizione di “Alberi per il futuro” (ieri e oggi in tutta Italia), Genova non si è fatta attendere: in prima linea per celebrare l’importante iniziativa di partecipazione ambientale, anche il MoVimento 5 Stelle.

Scesi in campo con la messa a dimora di 20 roverelle, attivisti e consiglieri comunali e regionali hanno arricchito il verde del Parco del Peralto, polmone verde della città.

“Complice la bella giornata di sole, l’evento ha visto partecipazione e successo di pubblico senza etichette, a riprova che l’ambiente è tra le prime e più importanti forze trasversali capace di parlare con tutti”, si legge in un comunicato del M5S.