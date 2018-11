Albaro, voragine in via Cesare Battisti. Strada chiusa e capolinea del bus spostato

Genova. Una voragine di circa un metro si è aperta in via Cesare Battisti, nel quartiere di Albaro, a pochi passi dal liceo Pertini.

Secondo quanto riportato da alcuni residenti il cedimento dell’asfalto è di circa un metro di profondità.

Via Cesare Battisti è stata chiusa al traffico, e sono state predisposte restrizioni anche in via Trieste. Il capolinea del del 36 di Piazza Merani è stato spostato in Via Nizza o in Via Cocito.