Al via la Genova Smart Week, anche una caccia al tesoro per parlare di città intelligenti e hi-tech

Genova. Sei giorni, 200 relatori, sette filoni, sono alcuni dei numeri della quarta edizione della Genova Smart Week.

La settimana dedicata alle “città intelligenti” è promossa dall’associazione Genova Smart City, dal Comune di Genova e da Regione Liguria.

Si inizia lunedì 19 novembre alle 14 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi con un focus sulla rigenerazione urbana, presentando case history di eccellenza nazionali per poi focalizzarsi su Genova. Come ripensare le aree urbana, il sottotitolo dei lavori avviati da Simonetta Cenci, assessore all’Urbanistica del Comune di Genova e da Giancarlo Vinacci, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova che presenteranno le diverse modalità attraverso cui si attua la rigenerazione urbana, a partire dalla riqualificazione di aree industriali e di centri storici per arrivare alla demolizione o conversione di immobili in disuso. Tutti interventi che limitano il consumo del territorio, salvaguardando il paesaggio e l’ambiente, rigenerando quest’ultimo nei propri fondamentali e restituendo ai cittadini un contesto vivibile e sostenibile.

In particolare si parlerà degli interventi in atto alla Caserma Gavoglio e delle esperienze di social housing, il nuovo modello di abitare sostenibile e collaborativo alla portata di tutti, attive a Genova –Quarto, Sampierdarena, Principe e Molassana- e in Liguria e, soprattutto, dei progetti di rigenerazione della Val Polcevera per ricostruire integrando aspetti naturali e geomorfologici con la riqualificazione della struttura urbana e dell’edilizia, del Quartiere di Pré, per aiutare, nel tempo, a risolvere i problemi di un tipico “ghetto” cittadino, e del Waterfront di Levante per recuperare e riconquistare, con la decementificazione, specchi acquei e affacci al mare. Seguirà la TAVOLA ROTONDA di confronto che coinvolgerà istituzioni e aziende per un confronto diretto sulla rigenerazione del Quadrante della Val Polcevera.

Inoltre venerdì 23 e sabato 24 novembre dalle 11 alle 19 sarà allestita in Piazza Matteotti un’area espositiva con mezzi elettrici a basso impatto ambientale dove sarà possibile conoscere da vicino i sistemi di ricarica (wallbox e colonnine) e provare l’esperienza di un test drive in prima persona.

E ci sarà anche una caccia al tesoro. L’iscrizione è completamente gratuita e avviene attraverso l’apposita scheda di iscrizione da inviare compilata a cacciaaltesoro@genovasmartweek.it

Legata al tema della Smart Week la mostra Nub, “New Urban Body. Esperienze di generazione urbana” alla ex chiesa di Sant’Agostino, in piazza Renato Negri. Da martedì a domenica, ore 14.00-18.00. Ingresso libero.

Chi lo vorrà potrà scarica gratuitamente la Ap Genova Smart Week dagli store online Android e iOS per consultare ogni momento il programma della manifestazione