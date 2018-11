Al Cane di Campi arriva lo Straniero. Ritmo per supportare l’attività dello spazio per la musica live

Genova. Secondo appuntamento a Campi per la rassegna speciale di eventi “FeedTheCANE live” a sostegno del crowdfunding in corso per sostenere le spese atte a trasformare lo spazio CANE in circolo sotto la direzione di Arci. La campagna, in sostanza, vuole arrivare a sostenere di fatto l’esistenza di uno dei pochi luoghi per la musica dal vivo non solo nella zona del ponente ma in tutta Genova.

Quindi, venerdì 26 novembre, per la rassegna “FeedTheCANE live”, arriva la band piemontese Lo straniero, che torna a Genova per presentare il nuovo disco “Quartiere Italiano”. In apertura di serata, alle 21,30 la band genovese Crisaore.

