A1 femminile, Tennis Club Genova: la semifinale è ad un passo

Genova. Vittoria probabilmente decisiva per le ragazze del TC Genova che, nel recupero della quarta giornata del campionato di Serie A1 femminile giocato ieri, hanno sconfitto per 3 a 1 la Canottieri Casale, sfida non disputata domenica 4 novembre a causa del maltempo.

Tutto facile in singolare per Alberta Brianti e Lucia Bronzetti; molto più combattuti il match di Liudmila Samsonova e il doppio. La russa del TC ha ceduto alla ventisettenne rumena Andreea Mitu, ottavi al Roland Garros nel 2015, ma sul 2-1 per Genova, dopo i singolari, Samsonova si è riscattata assieme a Brianti ed ha firmato il punto del 3-1.

Il successo biancorosso contro le piemontesi vale la testa della classifica del girone 1.

Il tabellino:

Tennis Club Genova 1983 – Società Canottieri Casale 3-1

Andrea Cristina Mitu (C) b. Liudmila Samsonova (G) 64 16 60

Alberta Brianti (G) b. Enola Chiesa (C) 62 63

Lucia Bronzetti (G) b. Federica Pezzana (C) 60 62

Liudmila Samsonova/Alberta Brianti (G) b. Andrea Cristina Mitu/Enola Chiesa (C) 62 36 10-1

La classifica del girone 1

11 Tennis Club Genova 1893

8 CT Lucca

7 Club Atletico Faenza

1 Società Canottieri Casale