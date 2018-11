Genova. Protesta in camice per i dipendenti delle farmacie comunali, anche oggi a presidio in consiglio comunale nel giorno dello sciopero contro la vendita degli otto esercizi pubblici in città ai privati. La delibera per la cessione è stata approvata dalla giunta Bucci la scorsa settimana ma non licenziata dalla commissione consiliare a causa di perplessità anche di consiglieri della stessa maggioranza.

Domani i sindacati di categoria avranno due incontri interni sul tema mentre una nuova commissione è prevista per giovedì. L’obbiettivo dell’amministrazione di centrodestra resta quello di privatizzare le farmacie per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni inserendo nel documento della vendita una clausola a tutela dei lavoratori che però non va oltre il 2021.

“Oggi chiediamo un incontro con il sindaco – dice Aurelia Buzzo, della Filcams Cgil – perché questa vendita non ha alcun senso, le farmacie comunali sono in attivo e svolgono un servizio fondamentale per i cittadini, inoltre le garanzie per i dipendenti non sono sufficienti”.