Zones Portuaires a Genova: proiezioni, visite, spettacoli e workshop

Genova. Proiezioni, incontri, workshop, visite guidate all’interno del porto e molto altro. L’edizione genovese del Festival Zones Portuaires anima la città per una settimana. Tantissimi gli eventi. Ecco il programma:

Martedì 13:

ore 15-18 Ex Magazzini del Sale / Sampierdarena Tutti giù per mare Laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni

ore 18 Ex Magazzini del Sale / Sampierdarena Pilotage Mostra fotografica a cura del Corpo dei Piloti del Porto di Genova

Ore 21.15 Cinema Sivori Tour de France di Philip Cartelli (Francia, 2012, 10’) – sarà presente il regista; Le nevi del Kilimangiaro di Robert Guédiguian (Francia, 2011, 107’)

Mercoledì 14:

ore 21.15 Circuito Cinema Genova / Cinema Sivori La mer est mon royaume di Marc Picavez (Francia, 2014, 82’) / VO francese sott. inglese.

Alle ore 19.30 prima della proiezione aperitivo al Mentelocale in Darsena, sarà presente il regista Marc Picavez in dialogo con Sandrine Floc’h (ZP Saint Nazaire), Luca Caminati (Concordia University).

Giovedì 15:

ore 11 Videoporto / Cornigliano Visita del videoporto a cura di Genova Liguria Film Commission

ore 15-18 Ex Magazzini del Sale / Sampierdarena Tutti giù per mare Laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni

ore 18-19.30 Partenza dal Porto Antico La Superba vista dal mare-Concerto per sirena Uscita riservata ai soci sostenitori e prenotazione obbligatoria

ore 20 Lanterna di Genova Cena sotto la lanterna a cura di Creattivando (menù 10 euro)

ore 21 Lanterna di Genova Milonga a cura di Xena Tango con Roberta Alloisio, Fabio Vernizzi (pianoforte) e Roberto Piga (violino)

Venerdì 16:

ore 14-24 evento Bastimento a cura di Condiviso

ore 14-18 Auditorium Galata Museo del Mare Tavola rotonda Darsena 2027

ore 18.30-21.30 Terrazza Ponte 3 Dialogo nel Buio / Terrazza Mirador Galata Museo del Mare Design e cocktail in Darsena esposizione temporanea di design. In contemporanea mostra Il mare sopra di Renzo Bighetti per chi avesse effettuato la prenotazione on line al sito www.eventobastimento.it, possibilità di effettuare giro del Porto in barca a vela

ore 21 Palazzo Reale / Facciata su via Prè ZAP Zones (Art) Portuaires inaugurazione dell’installazione urbana a cura di Francesca Busellato in collaborazione con Palazzo Reale Genova. Dalle 20 Those who tried to put the rainbow back in the sky di Driant Zeneli e Mediterraneo di Ettore Favini

Sabato 17:

ore 9.30-12:00 e 21-24 Evento Bastimento a cura di Condiviso

ore 9.30-12 Condiviso / Calata Andalò di Negro 16 / Darsena Colazione in Condiviso per chi avesse effettuato la prenotazione on line al sito www.eventobastimento.it, possibilità di: giro del porto in barca a vela, visita mostra permanente dialogo nel buio ed esposizione temporanea di design sulla terrazza ponte 3, visita al Galata museo del mare ed esposizione temporanea di design sulla terrazza Mirador dalle 10 alle 12 (gratuita fino a esaurimento posti)

ore 9.30 Partenza dal Porto Antico La Superba vista dal mare-Il porto: una meravigliosa industria in collaborazione con Autorità Portuale di Genova, con la partecipazione di Giovanni Mari reading Luciano Neri. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti

ore 12.30 trasferimento il pullman dal Porto Antico Alla scoperta del terminal Saar (la visita è gratuita, ma per poter effettuare il trasferimento a/r in navetta Cairocar è necessario il pagamento di una quota di 8 euro, che può essere versata in loco). Per ovvie ragioni di sicurezza in ambito portuale non è possibile accedere al terminal con mezzi autonomi. prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

ore 13.30 Lanterna di Genova picnic alla Lanterna

ore 14.30 Lanterna di Genova ZpGe film call 2016, cortometraggi e documentari inediti

Per consultare il restro del programma cliccare sul sito web di Zones Portuaires

Durante tutti i giorni: Darsena / Sopraelevata / Piloni n. 81-82-84 Walk the line (street art); Sampierdarena / Magazzini del Sale Camalli! esposizione a cura di Culmv– Circolo Luigi Rum ore 14.30-18; Sampierdarena / Magazzini del Sale PilotaGE mostra fotografica di Fabio Parisi a cura di Corpo Piloti del Porto di Genova ore 14.30-18.